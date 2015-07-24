В Харькове распустили ГАИ

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно документу, 90 работников отдела ГАИ по обслуживанию города Харькова выведены за штат.

"В течение ближайших двух месяцев инспекторы будут выполнять свои служебные обязанности, что регламентировано действующим законодательством. Они будут надзирать за соблюдением правил дорожного движения в городе, обеспечивать оформление необходимой документации в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

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Отметим, в октябре 2015 года на улицы Харькова выйдет новая патрульная полиция, которая будет выполнять функции ликвидированной службы ГАИ.