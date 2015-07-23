СМИ: Савченко могут доставить в СИЗО одного из городов Ростовской области

Украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко могут в ближайшее время доставить в СИЗО №4 города Шахты Ростовской области.

Об этом источник, попросивший сохранить свою анонимность, сообщил российской «Новой газете».

В дежурной части ФКУ СИЗО № 4 города Шахты изданию не подтвердили, но и не опровергли информацию об этапировании Савченко в их распоряжение.

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«Сейчас никого нет, кто мог бы на этот вопрос ответить. Мы вообще такую информацию даем только лично, при предъявлении паспорта», - сказала дежурная.

На сайте учреждения сказано, что СИЗО ведет работы по реконструкции своих объектов, чтобы улучшить условия содержания заключенных, а кроме того, в СИЗО есть библиотека и «молельный уголок».

Савченко этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина» вечером 16 июля. Известно, что дело Савченко будет рассматривать суд в городе Донецк Ростовской области.