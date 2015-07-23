В ВР подозревают, что под реформой системы здравоохранения пытаются провести скрытую приватизацию больниц

Об этом в эфире канала «112» заявил народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам здравоохранения Андрей Шипко, комментируя уже нашумевшие законопроекты 2309а, 2310а, 2311а, зарегистрированные Министерством здравоохранения.

По мнению народного депутата, предложение Министерства о создании «ООО» на базе государственных и коммунальных учреждений является крайне безответственным. Ведь ООО как организационная форма предусматривает минимальный уровень ответственности по обязательствам. «Вы пойдете лечится в общество с ограниченной ответственностью, согласитесь там на оперативное вмешательство? Думаю, ответ будет, отрицательный», - добавил Андрей Шипко.

Но самым серьезным последствием от такой хозяйственной формы, как ООО, может стать скрытая приватизация медицинских учреждений. «Сегодня Хозяйственный Кодекс уже разрешает переводить медучреждения в статус коммунальных. И для этого дополнительный Закон не нужен. Но вот прописав форму управления, как Общество с ограниченной ответственностью можно легко, без лишнего шума, только при участии местных депутатов приватизировать лечебное учреждение», - объяснил народный депутат и добавил, что готов поддержать законопроекты Минздрава, но без нормы, которая фактически может погубить больницы в нашей стране.