Аноним сообщил о подготовке покушения на главу Харьковской ОГА - милиция

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, письмо от неизвестного о якобы готовящемся покушении поступило сегодня, 23 июля, на ведомственную почту харьковского облуправления милиции.

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По сведениям милиции, в письме говорилось о намерениях неустановленных злоумышленников напасть на Райнина с целью его убийства. Согласно письму, преступление запланировано на 24 июля во время пресс-конференции с участием Райнина и руководителей силовых структур региона.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 14 и ч. 1 ст. 115 УК (приготовление к умышленному убийству) УК.

В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных действий по проверке указанной информации и установления круга лиц, причастных к данному уголовному правонарушению.