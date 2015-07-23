На Донетчине СБУ и военные ликвидировали группу диверсантов "ДНР" (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время боевого столкновения близ Красногоровки Марьинского района Донецкой области один боевик был убит, другой ранен.

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Раненый боевик, уроженец Донецка по прозвищу "Воробей", признался, что как командир группы вместе с подчиненными осуществлял разведку местности относительно расположения и количества вооружения подразделений ВСУ.

Зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.