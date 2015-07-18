В Черкассах взорвался внедорожник с водителем внутри (фото)

О мощном взрыве сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия и добавляют фото.

По словам очевидцев, в результате взрыва пострадал водитель Audi Q7, а также еще один автомобиль Audi, который проезжал рядом.

На место взрыва прибыли машины скорой помощи, пожарный автомобиль и аварийная газовая служба.

Сайт местного телеканала Vikka.ua отмечает со ссылкой на пресс-секретаря УГАИ Викторию Упырь, что «на место происшествия приехала взрывная группа, будут сейчас исследовать все. Есть предварительные данные, что автомобиль ехал, был в движении, а затем остановился на перекрестке, взорвалась его передняя часть, там, где капот».

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В пресс-службе Управления ГСЧС сообщили, что водитель госпитализирован. Кроме того, пострадал водитель, что ехал в автомобиле вблизи места взрыва.