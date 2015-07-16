Волонтеры прекратили работу по поиску и вывозу тел погибших военных из зоны АТО

Волонтеры миссии «Черный тюльпан» («Эвакуация 200»), которые занимались поиском, эксгумацией и вывозом тел военнослужащих, погибших в зоне антитеррористической операции, приостановили свою деятельность.

Об этом глава правления ВОО «Союз «Народная память»» Ярослав Жилкин написал на своей странице в Facebook.

«Мы вынуждены приостановить наше участие в миссии "Эвакуация - 200" (Черный Тюльпан). Причины банальны: нехватка средств - на ремонт транспорта (две машины стоят в ожидании ремонта, одна с лысыми колесами), не за что командировочные возместить волонтерам, проездные, расходные материалы ну и т.п. Не определен наш статус - ребята уже использовали свои отпуска на работах! А за что семьи кормить? Я уже молчу про то, что никто из наших так и не получил статус участника», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, гуманитарная миссия «Черный тюльпан» («Эвакуация 200») стартовала в сентябре 2014 года. В работе миссии принимали участие около 120 добровольцев из разных регионов Украины.

По состоянию на конец февраля 2015 года волонтеры миссии вывезла из зоны АТО 390 тел погибших украинских военных.

Гуманитарная миссия «Эвакуация-200» («Черный тюльпан») - это волонтерский проект Минобороны (проект гражданско-военного сотрудничества), Национального военно-исторического музея Украины и ВОО «Союз «Народная память»».