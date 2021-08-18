Во время нанесения ножевых ранений осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве к шести годам заключения приговорили экс-работника райотдела Управления полиции охраны, который нанес 11 ножевых ранений своему коллеге из патрульной полиции.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, приговор вынес Дарницкий районный суд столицы.

Инцидент произошел в марте 2019 года.

Тогда между обвиняемым и сотрудником патрульной полиции, которые были знакомы между собой и жили в одном общежитии, возник конфликт.

Читайте такжеСуд в Киевской области вынес приговор мужчинам, похоронившим заживо приятеляПервый в состоянии алкогольного опьянения нанес патрульному 11 ножевых ранений в различные части тела, которые судмедэксперты классифицировали как тяжелые.

"Учитывая позицию прокурора, суд признал доказательства стороны обвинения достаточными для признания мужчины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначил последнему наказание в виде 6 лет лишения свободы", – сообщили в прокуратуре.

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Автор: Антонина Доломанжи