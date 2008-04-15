Ющенко о требованиях времени, Омбудсмане и правах человека в областном центре

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что институт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека должна развиваться в соответствии с требованиями времени. «Мы должны повысить его значение и усилить влияние рекомендаций на принятие решений в государстве», - сказал Президент сегодня в своем выступлении на торжествах по случаю 10-летия образования в Украине института Уполномоченного по правам человека и 60-летия Всеобщей декларации прав человека.

Торжества состоялись вчера в Национальной опере Украины, сообщает пресс-служба Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что за десять лет своего существования «институт Омбудсмана доказал свою необходимость и эффективность, стал органической частью системы правовой защиты в Украине». «Благодаря этому десятки тысяч граждан смогли защитить свои права», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что демократическое развитие нашего общества ставит перед Омбудсманом новые требования. По его словам, этот институт должен стать более доступен для граждан, получить новые обязанности и полномочия.

Президент также убежден, что актуально развитие структуры представительств Уполномоченного в регионах. «Каждый должен получить реальную возможность обратиться к ближайшему представителю Обмусдмана хотя бы на уровне областного центра. По моему поручению будет оказана соответствующая поддержка со стороны местных администраций», - заверил глава государства.

«Я убежден, что совместными усилиями мы укореним в украинском обществе европейские ценности и правовые стандарты. Верю, что Омбудсман и в дальнейшем будет оставаться активным и действенным защитником прав человека», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В торжествах по случаю 10-летия образования в Украине института Уполномоченного по правам человека и 60-летия Всеобщей декларации прав человека приняли участие представители международных организаций и омбудсманов, а также других национальных институций по правам человека из 43 стран мира. Среди них - Координатор системы ООН в Украине Френсис Мартин О’ДОННЕЛЛ.