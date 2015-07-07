Из Донбасса эвакуировали 16 вузов третьего и четвертого уровня аккредитации - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Лилия Гриневич сообщила во время брифинга перед началом круглого стола по проблемам деятельности вузов, эвакуированных из Донецкой и Луганской областей.

По ее словам, в учебных заведениях 1-го и 2-го уровня аккредитации учится много несовершеннолетних студентов, учащихся.

«И перемещение таких заведений очень сложное, поскольку только по согласию родителей могут переезжать такие студенты», - сказала депутат.

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Гриневич назвала четыре основные задачи, стоящие перед властью в связи с обеспечением деятельности эвакуированных учебных заведений: предоставление элементарных социально-бытовых условий студентам и преподавателям; сохранение институционной способности вузов; обеспечение эвакуированных университетов оборудованием; создание условий для развития.

Кроме того, Гриневич считает неправильным применение к эвакуированных вузам “мирных” нормативов численности студентов на одного преподавателя. По ее мнению, нормативы численности таким вузам следует уменьшить.

В свою очередь, первый заместитель министра образования Украины Инна Совсун, в частности, отметила, что первоочередная проблема, которая стоит перед министерством, и об этом идут переговоры с международными донорами, - это оборудование общежитий, закупка мебели и ремонт.

Кроме того, по ее словам, в некоторых эвакуированных университетах часть студентов пишут заявления о переводе в другие университеты.

“Потому что уровень образования, который они получают в эвакуированном высшем учебном заведении, не соответствует тому, который они ожидали, когда вступали в высшее учебное заведение тогда, когда оно еще находилось в Донецке или Луганске”, - пояснила Совсун.

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Она отметила, что в большей степени это касается технических специальностей, когда сам университет уехал, а оборудование, лабораторная база остались в Донецке или Луганске.

Совсун отметила актуальность инициатив, направленных на то, чтобы упростить процедуру закупок и найти дополнительное финансирование на закупку оборудования для университетов.