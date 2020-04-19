"Одобрено церковью": священник рассказал, как самостоятельно дома освятить пасхальную корзину

Верующим рекомендуют самостоятельно дома прочитать трижды пасхальную молитву.

Освятить пасхальную корзину в условиях карантина человек может самостоятельно.

Об этом «Апострофу» рассказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви («МП») протоиерей Николай Данилевич.

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По его словам, человек может самостоятельно дома прочитать трижды пасхальную молитву: "Христос воскрес из мертвых, смертью смерть преодолел, и сущим во гробах жизнь даровал!" и окропить святой водой свою пасхальную корзину, после чего уже можно разговляться и употреблять пасхальную еду.

«Такой способ благословения пасхальных блюд также одобрен церковью в этом году, в связи с карантином», – подчеркнул священник.

Как сообщал УНИАН, в этом году, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и карантинными ограничениями, представители власти и церкви настойчиво призывают граждан оставаться дома, особенно во время пасхальных выходных.