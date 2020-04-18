Напиши онлайн-записку: ПЦУ призвала присоединиться к молитве за здравие и упокой

Ранее в ПЦУ призвали праздновать Пасху дома.

Православная Церковь Украины призвала верующих писать онлайн-записки, чтобы присоединиться к молитве за здравие и упокой.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ в Facebook.

«Онлайн-записки сегодня будут зачитываться в Пасхальную ночь – во время особого богослужения, когда мы, каждый в своем доме, едиными устами произнесем: «Христос Воскрес! Воистину Воскрес». Поэтому заполняйте форму именами близких, молитва о них будет обязательно совершена», - говорится в сообщении.

Отправить онлайн-записку можно на протяжении дня, 18 апреля, до 22:00 по ссылке: https://bit.ly/3cwAf4d

«Хотя в этом году мы будем встречать Пасху дома, и нас будет объединять большая сила совместной молитвы: за наших близких, за здоровье медиков и больных, за преодоление опасной болезни, за нашу страну. Присоединяйтесь к Божественной литургии сегодня в 23:00 на нашей странице. Встретим праздник Воскресения Христова в духовном единстве!» - отметили в ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и митрополит Киевский, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности.