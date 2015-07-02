Количество жертв пожара на нефтебазе под Васильковом увеличилось до шести

Об этом на своей странице в Facebook написала советник президента Украины Ольга Богомолец.

Сообщается, что Климач, который работал оператором, получил 96% ожогов кожи в результате взрыва и пожара на нефтебазе БРСМ.

При этом Богомолец отметила, что французы готовы были взяться за лечение мужчины и провести операцию по пересадке кожи.

Читайте такжеНа нефтебазе под Киевом ночью произошел прорыв трубопровода, по которому перекачивали бензин из резервуаров

"Но везти было опасно и не было уверенности в том, что даже высококлассные специалисты возьмутся за операцию. Еще вчера мы ждали ответ от французской клиники. Сегодня уже оказалось поздно. Алексей скончался", - сообщила Богомолец.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня. В результате него 15 человек пострадали. Ранее сообщалось о 5 погибших.