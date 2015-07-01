Аваков рассказал, что уволил николаевских гаишников за "бесстыжие глаза"

"Утром уволил весь состав ГАИ Николаевской области. Надоело терпеть не принимающие изменений бесстыжие глаза", - написал Аваков на своей странице в Фейсбук.

Он также добавил, что в обед официально представили новую форму патрульного полицейского, которые "придут на смену изжившему себя ГАИ".

Как сообщал УНИАН, Аваков расформировал Управление ГАИ Николаевской области. Более 300 работников этого подразделения выведены за штат. Они пройдут процесс переаттестации, после чего в случае отсутствия замечаний смогут продолжить службу в милиции.

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По словам Авакова, смена руководства ГАИ Николаевщины, которая состоялась в мае после проверки бригадой центрального аппарата МВД, на ситуацию с взяточничеством на дорогах не повлияла. Поэтому было принято решение о расформировании подразделения ГАИ в Николаевской области.