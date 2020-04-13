Пасхальный завтрак 2020: что обязательно должно быть на праздничном столе

Важнейшие блюда пасхального стола – это куличи и крашеные яйца.

До Пасхи осталось несколько дней, поэтому самое время планировать праздничное меню.

Важнейшие блюда пасхального стола – это куличи и крашеные яйца.

Читайте такжеПасха на карантине: Зеленский и Епифаний обсудили формат праздничных богослужений

Кроме основных блюд, на столе обязательно должна быть мясная, рыбная и овощная пища. Мясо может быть как холодная закуска, так и в виде горячих блюд. Хороший вариант – различные мясные нарезки, холодец, жареные ребра, фаршированная утка или курица.

Салаты в этот день лучше делать максимально легкими, которые смогут дополнить основные блюда.

Также традиционно на пасхальный стол ставят кагор или любое красное вино. Однако в каждом регионе Украины существуют свои традиционные пасхальные блюда, которые каждая семья готовит из года в год. Неизменным атрибутом праздника остаются куличи и крашеные яйца.

Как ранее сообщал УНИАН, в православных Светлое Христово Воскресение в 2020 году, согласно календарю, приходится на 19 апреля. Считается, что это ранняя Пасха.