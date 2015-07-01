В Краматорске 20-летнего боевика "ДНР" приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, он признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание или участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Во время досудебного расследования было установлено, что в конце апреля 2014 года, когда Краматорск временно находился под контролем боевиков, мужчина вступил в ряды террористической организации «ДНР». Свою незаконную службу боевик, вооруженный автоматом Калашникова, нес на блокпосту на въезде в город.

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Уже в начале февраля 2015 году он был задержан правоохранителями и арестован.

За участие в террористической организации террорист приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.