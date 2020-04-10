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Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского

15:36, 10 апреля 2020
Общество
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Павловского задержали 20 января в Херсоне / УНИАН

Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшего помощника народного депутата Игоря Павловского.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

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9 апреля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 3 марта, которым удовлетворено частично ходатайство начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием СБУ и поддержание обвинения Управления уголовных производств Офиса генерального прокурора, и продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Павловского до 16 апреля, но не более срока досудебного расследования, в другой части ходатайства - отказано.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 марта 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, задержано несколько человек. Изъяты средства в эквиваленте более 1,1 млн грн.

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

21 января Печерский райсуд Киева постановил избрать Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 марта.

В другом производстве Павловский обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

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