Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского

3 марта Печерский районный суд Киева продлил арест Павловского до 16 апреля.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшего помощника народного депутата Игоря Павловского.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

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9 апреля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 3 марта, которым удовлетворено частично ходатайство начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием СБУ и поддержание обвинения Управления уголовных производств Офиса генерального прокурора, и продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Павловского до 16 апреля, но не более срока досудебного расследования, в другой части ходатайства - отказано.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 марта 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, задержано несколько человек. Изъяты средства в эквиваленте более 1,1 млн грн.

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

21 января Печерский райсуд Киева постановил избрать Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 марта.

В другом производстве Павловский обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).