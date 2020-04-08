В Житомирской области больная коронавирусом пенсионерка скрывает, где могла заразиться

Женщина утверждает, что никуда не ездила и находилась дома.

В поселке Черняхов Житомирской области больная коронавирусом 83-летняя пенсионерка скрывает, где могла заразиться.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник.

По его данным, за последние сутки коронавирус обнаружили, в частности, у 83-летней жительницы Черняхова.

«Зафиксировано случай в поселке Черняхов. Больная коронавирусом 83 летняя пенсионерка скрывает, где заразилась», - отметил Мельник.

По его словам, пожилая женщина утверждает, что никуда не ездила и находилась дома.

«Вместе с тем возникает вопрос, где женщина могла заразиться. Сейчас устанавливают ее контакты. Одна из версий, почему пенсионерка молчит - у нее, возможно, есть родственники в других городах, и она не хочет, чтобы их нашли», - считает Мельник.

Также, по его информации, в Житомирской области за последние сутки зафиксировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В целом количество инфицированных составляет 27 человек.