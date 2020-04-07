В Полтаве запретили работу киосков по продаже фаст-фуда и кофе

Также с целью уменьшения рисков заболевания COVID-19 граждан обязали дезинфицировать обувь перед магазинами.

С 8 апреля в Полтаве запретили работу МАФов по реализации фаст-фуда, блюд быстрого приготовления, продажу кофе и других напитков.

Об этом говорится в решении комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Полтавского городского совета, принятом сегодня вечером.

Как заявил УНИАН секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота, власти города приняли решение о запрете работы МАФов по реализации фаст-фуда, блюд быстрого приготовления, продажу кофе и других напитков на время карантина.

Также принято решение об обязательной дезинфекции - не менее 2-х раз в сутки рабочих поверхностей платежных терминалов и банкоматов, о передаче из материального резерва средств защиты и оборудования для дезинфекции.

Читайте такжеВ Киеве запретили работу киосков по продаже шаурмы и кофе

Кроме того, владельцы предприятий, учреждений всех форм собственности должны установить дополнительный дизбарьер на входе - чтобы каждый посетитель на специальном коврике дезинфицировал себе подошвы обуви. Это мероприятие параллельно с дезинфекцией рук.

Кроме этого, руководители учреждений всех форм собственности должны обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты и антисептиками для рук.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Полтаве выявлен первый случай инфицирования коронавирусом.

В целом в Полтавской области зарегистрировано 16 больных COVID-19.

Читайте также: