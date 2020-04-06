Мэр Киева призывает правоохранителей оперативно устанавливать личности поджигателей и наказывать их.

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает правоохранителям отправлять к нему поджигателей сухой травы и мусора для исправительных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Читайте такжеВ Киеве бездомным на время карантина предложили поселится в Доме социальной заботы

Кличко отметил, что в городе в последнее время фиксируется большое количество случаев поджога сухой травы, мусора, листьев.

"И все это - человеческий фактор. То есть, делают это люди, которые живут в Киеве. За последние две недели пожарные столицы 131 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах столицы. Только за минувшие сутки в Киеве зафиксировали около 40 пожаров", - подчеркнул он .

Мэр обратился в правоохранительные органы с требованием оперативно устанавливать личности поджигателей сухой травы и мусора в столице и жестко их наказывать. "Можно отправлять ко мне - на исправительные работы!" - заявил Кличко.

Он также призвал киевлян сообщать о случаях поджога.

Кличко объяснил плохое состояние воздуха в Киеве большим количеством пожаров и в самом городе, и в области вокруг столицы.

"Где горит тоже травяной настил или мусор. Где-то - тлеют торфяники. Там спасатели тоже постоянно работают. Но площади пожаров большие, и каждый раз возникают новые случаи", - заявил мэр Киева.