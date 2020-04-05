Пожар на Крещатике: в ДТЭК заявили о возобновлении электроснабжения

Возобновлено электроснабжение зданий, обесточенных в результате возгорания в коллекторе.

Электроснабжение центра Киева, которое было приостановлено из-за возгорания электрокабелей в подземном коллекторе на улице Крещатик, возобновлено.

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Об этом сообщается на сайте холдинга ДТЭК.

«ДТЭК «Киевские электросети» возобновил электроснабжения 80 зданий, обесточенных в результате возгорания в коллекторе, который эксплуатируется городскими коммунальными службами. Все они были подпитаны от резервных источников питания. Подключены к дизельным генераторам ДТЭК «Киевские электросети» здания ТРК «Киев», гостиница «Днепр» и ТРЦ «Глобус», два дома по адресу ул. Грушевского 4а и 4б», - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики смогут приступить к обследованию и аварийно-восстановительным работам на пострадавших от пожара кабельных линиях после того, как закончатся основные работы по ликвидации пожара и выветривания подземного помещения.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье, 5 апреля, произошло возгорание электрокабелей в подземном коллекторе на улице Крещатик в Киеве. Около 80 зданий, расположенных в центре столицы, были отключены от электроснабжения.