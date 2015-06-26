Яценюк предложил альтернативу нищим библиотекам - виртуальный культурный хаб

Как сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом премьер сказал на заседании коллегии Министерства в пятницу в Киеве.

«Надо откровенно признать, что сегодня мы не в состоянии отремонтировать все библиотеки в стране и обновить весь библиотечный фонд, у нас не хватает денег. Но мы можем обеспечить через Интернет доступ, в том числе к библиотечному фонду», - сказал глава правительства.

«Нам легче приобрести компьютеры и передать их в соответствующую библиотеку», - добавил он.

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По его словам, также можно обеспечить через интернет доступ к культурным программам, обменам - создание большого культурного хаба в Интернете», - сказал руководитель правительства.

Средства на создание такого культурного хаба, по словам Яценюка, можно привлечь, в том числе при помощи международных организаций.