Латвийцы сняли фильм о своей помощи Украине

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сценарист фильма, латвийский журналист и публицист Имант Лиепиньш рассказал, что в ленте идет речь о помощи, которую предоставляют латвийские волонтеры украинским военнослужащим и жителям востока Украины, о лечении в Латвии раненных украинских воинов и реабилитацию в латвийских семьях украинских детей, которые пострадали от российской агрессии.

В ленте использовано видео, снятое латвийскими волонтерами в Мариуполе и на Донбассе. С экрана они делятся впечатлениями от увиденного, есть в фильме и рассказы жителей востока Украины и украинских военнослужащих.

Имант Лиепиньш как журналист был свидетелем событий Революции достоинства и аннексии Крыма. Свои впечатления он изложил в книге "Украина. Жизнь, смерть и внутренняя революция – рассказ очевидца", которая стала популярной в Латвии и недавно вышла дополнительным тиражом.

Имант Лиепиньш сообщил, что его документальная работа в ближайшее время будет демонстрироваться на латвийском телевидении, и скоро ее можно будет увидеть и в Интернете. По его словам, планируется, что документальный фильм о волонтерской помощи Латвии Украине также будет демонстрировать украинский "5-й канал".

Читайте такжеВ Киеве состоялся допремьерный пресс-показ второй серии фильма «Украинская революция по воспоминаниям Всеволода Петрива»