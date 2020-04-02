Чиновника Минобороны арестовали за вымогательство взятки за командировку в миссии ООН в Конго

Подозреваемый также имеет право внести 168 тыс. грн залога.

Суд арестовал чиновника Минобороны, который требовал взятку за командировку в миротворческую миссию ООН в Конго.

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Об этом Государственное бюро расследований сообщает на своем сайте. Отмечается, что Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения офицеру одного из отделений зонального отдела военной службы правопорядка Министерства обороны Украины в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 168 тыс. 160 грн (80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц).

В ГБР напомнили, что чиновник Минобороны требовал и получил от военнослужащего одной из воинских частей Винницкой области 84 тыс. грн. За "вознаграждение" офицер обещал включить военного в список лиц на командировку в составе миротворческой миссии ООН в Республике Конго.

31 марта следователи ГБР задержали военнослужащего, а 1 апреля сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.