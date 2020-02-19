Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тысяч (фото)

Следователь ГФС и адвокат задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи центрального аппарата ГБР задержали следователя управления финансовых расследований ГУ ДФС в Днепропетровской области и его пособника-адвоката, за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователь ГФС при пособничестве адвоката Совета адвокатов Днепропетровской области, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме $11 000. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя предприятия за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следователь ГФС и адвокат задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в украинских СМИ получил широкую огласку инцидент с вымогательством и фабрикацией дел со стороны налоговой полиции Днепропетровщины против компании «Софт Оил».

В мае в порту Николаева танкерами доставили 11 500 тонн базового масла, стоимостью более 7 млн долларов. Импортировала масло днепровская компания «Софт Оил». ГФС Днепропетровщины осуществила рейдерскую атаку на груз стоимостью 7 млн долларов, наложив на него арест.

Читайте такжеХарьковские патрульные отказались от 7 тысяч гривен взятки

В июне 2019 рок одного из руководителей компании, Кирилла Суворова похитили и насильно удерживали почти месяц. Вскоре журналисты выяснили: организовать «похищение» мог первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области Сергей Пеньков.

«На нас выходили посредники, как мы понимаем, от Пенькова и предлагали «помощь» в решении проблемы за существенную благодарность», - заявил тогда владелец компании Дмитрий Олейник.

Как отмечали журналисты, несмотря на выигранные судебные процессы, компания «Софт Оил» не могла получить доступ к импортируемому базовому масла, которое предприятие закупило еще в мае 2019 года.

Свою позицию компания «Софт Оил» неоднократно доказывала в судах. Окончательным решением Николаевского апелляционного суда установлено, что в действиях директора компании не было правонарушения. Решением Октябрьского районного суда г. Днепра подтверждена незаконность обыска и изъятия масла, проведенного налоговой милицией, но до сих пор никто не наказан. А «пеньковщина», похоже, продолжается.