Кличко рассказал о наказании нарушителей карантина в Киеве

За нарушение режима обсервации в течение последних двух дней составлено более 60 админпротоколов.

Киевская полиция составила 466 протоколов в отношении нарушителей ограничительных мер в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Несмотря на постоянные призывы к горожанам и предпринимателям соблюдать ограничительные мер, еще много тех, кто пренебрегает правилами. Буквально вчера полиция составила протокол на предпринимателя, который не прекратил работу кафе. И туда продолжали ходить люди", - сказал мэр.

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Он сообщил, что по состоянию на 2 апреля полиция Киева составила 466 протоколов в отношении нарушителей ограничительных мер в столице, в том числе за нарушение режима обсервации в течение последних двух дней - более 60 админпротоколов.

"На пять человек уже наложили взыскание в 17 тысяч гривен. Остальные протоколы сейчас на рассмотрении в судах", - уточнил Кличко.

Он напомнил, что за нарушение режима самоизоляции и обсервации предусмотрена следующая ответственность: за первое нарушение - штраф в 17 тыс. грн, второе - 34 тыс. грн, а за третье - уголовная ответственность.