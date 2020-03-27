Спасти рядовую Maruv

Роман Цимбалюк

Так случилось, что мне удалось ознакомиться с рекомендацией министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для украинских дипломатов за границей. Как известно, коронавирус, как российские захватчики, не признает национальных границ.

В этом документе изложена подробная инструкция, как действовать и как помочь нашим гражданам вернуться домой в условия остановки регулярного транспортного сообщения.

Среди прочего, там сказано, что дипсотрудники будут сталкиваться с человеческими эмоциями и требованиям, а также проявлениями словесной агрессии. Все эти тягости они должны переносить стойко.

Часть граждан начинают требовать чуть ли не персональной эвакуации, возмущаются, что за ними не отправляют самолёт президента Украины, автобусы и вообще «Украина нам должна», «Украина нас бросила». MARUV - классический пример

Если говорить непосредственно о России, то порядок работы украинских дипломатов простой. Круглосуточно работает горячая линия и позвонившие на неё получают одинаковую информацию о том, что на данный момент сухопутная граница РФ и Украины не закрыта и на частном автомобиле можно пересечь границу. Если люди застряли в нейтральных зонах аэропортов, в частности «Внуково», вопрос решается персонально. Сейчас в этой воздушной гавани 30 граждан Украины. Самолеты оттуда не летают за границу, в РФ иностранцев не впускают, в том числе граждан Украины. Но даже в такой ситуации консулы смогли организовать отправку наших соотечественников домой - через Минск.

Ещё консулы напоминают, что информация о пандемии распространяется давно и открыто, в том числе в РФ.

Но часть граждан начинают требовать чуть ли не персональной эвакуации, возмущаются, что за ними не отправляют самолёт президента Украины, автобусы и вообще «Украина нам должна», «Украина нас бросила».

Очевидно, наша артистка осознала, что в ближайшее время рубить гонорары в России не получится, вспомнила по такому случаю, что она - гражданка Украины, и потребовала ее «спасти»

MARUV - классический пример подобного иждивенческого инфантилизма. В России «гибридный карантин». Отменяются концерты, закрываются кинотеатры, рестораны, парки и другие места, где собираются люди в большом количестве.

Очевидно, наша артистка осознала, что в ближайшее время рубить гонорары в России не получится, вспомнила по такому случаю, что она - гражданка Украины, и потребовала ее «спасти». Но когда ты ездишь на гастроли в страну-агрессор, нужно думать своей головой.

Кстати, завтра вечером Укрзализница организуете спецпоезд. Утром состав прибудет из Киева в Москву, а вечером отправится из Москвы в Киев.

Это я к тому, что варианты возвращения домой есть всегда, но нужно быть готовым к тому, что границы закроются, и пережидать эпидемию, возможно, придётся там, где вас она застала.

В любом случае, нужно оставаться людьми и не грубить врачам, медсёстрам, консулам, военным и многим другим - ведь эти люди делают и так все, что в их силах. Иногда даже больше.

Роман Цимбалюк