В Сумах установлен новый рекорд Украины по запоминанию знаков числа "Пи"

Как передает корреспондент УНИАН, этот результат зафиксировал представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

“Рекорд состоялся. Артем продемонстрировал невероятную память. На воспроизведение 10 тыс. 101 знака ему понадобилось 1 час 20 минут. Это одна из наиболее сложных задач, требующая максимального сосредоточения, ее исполнение проходило в полной тишине, без каких-либо технических средств”, - отметила Ветрова.

Читайте такжеВ Сумах студенты побили мировой рекорд по падению книг по принципу "домино"Сегодня 24-летний житель Сум побил свой собственный рекорд по запоминанию 5 тыс. знаков, установленный в прошлом году, и показал лучший результат среди стран-членов СНГ и 7 место в мире.

По словам самого Гарина, своим рекордом в мировом ментальном соревновании, которое отражает чистую память, он хочет доказать всему миру, что украинская нация имеет сильный интеллект и способна конкурировать в этом виде соревнований на мировом уровне.

Справка УНИАН. Число Пи после запятой имеет бесконечное количество знаков, никакой закономерности их последовательности нет. Единственный способ их воспроизведения — запоминание. Мировой рекорд памяти, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, принадлежит колумбийцу Хайме Гарсиа, который назвал в память 150 тыс. цифр, стоящих после запятой числа Пи.