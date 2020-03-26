Все педагоги во время карантина должны получить среднюю зарплату - Минобразования

В Минобразования пообещали отреагировать на распоряжение отделов образования отдельных райадминистраций о выплате учителям меньше, чем предусмотрено законодательством денег.

В Министерстве образования и науки заявили, что все педагоги во время карантина должны гарантированно получить среднюю заработную плату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Все педагогические работники гарантированно должны получить среднюю заработную плату. Министерство уже направило три письма руководителям отделов образования, управлений и заведений образования, в которых объясняло вопросы оплаты труда... Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы каждому педагогическому работнику была выплачена средняя заработная плата", - подчеркнула она.

В то же время, как отметила Мандзий, министерство получает информацию о том, что отделы образования отдельных РГА издают распоряжения о начислении педагогическим работникам денег не в размере средней месячной зарплаты, а в размере двух третей от зарплаты, даже тем учителям, которые учат дистанционно.

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"Мы обязательно отреагируем на такие обращения", - подчеркнула Мандзий.

Как сообщал УНИАН, с 12 марта по решению правительства, с целью предотвращения распространения коронавируса в Украине был введен карантин для всех учебных заведений.

25 марта Кабмин ввел на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации ипродлил все карантинные ограничения сроком на 30 дней – до 24 апреля.

Из-за введения общенационального карантина педагоги максимально должны быть переведены на работу в гибком и дистанционном режиме, при этом даже за работниками, которые фактически не выходят на работу, согласно закону сохраняется средняя заработная плата (ее размер определяется в соответствии с постановлением Кабмина от 8 февраля 1995 года №100 «Об утверждении Порядка исчисления средней заработной платы»).