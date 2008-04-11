Умерла 18-летняя львовская студентка, которая выпала из карусели

18-летняя львовская студентка Ольга Жагалюк, которая 8 апреля выпала из карусели в Харькове, умерла в больнице.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи Богдан ФЕДАК, врачи двое суток боролись за жизнь Ольги, хотя полученные ею при падении травмы были слишком серьезными.

«Травмы были очень тяжелые, врачи сделали все, что могли», - сказал Б.ФЕДАК.

По его словам, девушка умерла 10 апреля в 23.30.

Б.ФЕДАК отметил, что в больнице Ольге были сделаны три операции.

Как сообщал УНИАН, после падения с карусели «Matrix» в парке им. Горького О.Жагалюк 8 апреля в 22.18 в тяжелом состоянии была доставлена автомобилем «скорой помощи» в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

По информации Центра связей с общественностью и прессой Харьковского национального университета им. Каразина, куда по приглашению студентов физического факультета для празднования Дня физика Ольга прибыла вместе с группой студентов Львовского национального университета им. Франко, причиной падения девушки стало слабое крепление на карусели.

В результате падения Ольга получила множество травм. По некоторым сообщениям местных изданий, у нее, в частности, произошло сотрясение мозга, перелом предплечья, разрыв печени, травма тазобедренного сустава.