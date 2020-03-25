Сегодня в Украине отмечают День Службы безопасности

Появился этот профессиональный праздник в официальном календаре по указу второго президента Украины Леонида Кучмы в 2001 году.

Сегодня в Украине отмечается национальный профессиональный праздник – День Службы безопасности (СБУ).

Читайте такжеУкраина сегодня отмечает День родного языкаДанный праздник ежегодно приходится на 25 марта.

Появился он в официальном календаре по указу второго президента Украины Леонида Кучмы от 22 марта 2001 года.

В президентском указе, в частности, говорилось, что этот праздник вводится, «учитывая заслуги СБУ в деле защиты государственного суверенитета Украины, конституционного строя, территориальной целостности, законных интересов государства, обеспечении прав и свобод человека и гражданина».

В указе Кучмы также объяснялось, почему выбор пал именно на 25 марта – как раз в этот день Верховная Рада приняла закон о Службе безопасности Украины.

Ранее УНИАН писал, какие праздники отмечаются 25 марта.