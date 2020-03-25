25 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

25 марта - 84-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 281 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 25 марта 2020

В этот день мир отмечает Международный день вафель, День рождения почтовой открытки, Европейский день талантов, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли и День спортивного кино.

В Беларуси праздную День воли, в Украине - День службы безопасности, в Греции - День независимости, в Словении - День матери, в США - День омара «Ньюбург», День ореха пекан, в Словакии - День борьбы за права человека, в Индии - Васанта Наваратри, в Новой Зеландии - День армии, в Латвии - День памяти жертв коммунистического геноцида, в Швеции - День журавля.

Памятные даты 25 марта, годовщины и события

В 421 году, согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии в Северной Италии жителями края, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья, была основана Венеция.

В 752 году Стефан II, избранный двумя днями раньше Папой Римским, скончался от апоплексического удара. Так как он не прошел необходимого обряда посвящения, его имя не включено в список понтификов. Новый Папа также взял себе имя Стефан, но из-за печальной преждевременной кончины предшественника его называют то Стефан II, то Стефан III.

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В 1505 году из Лиссабона отправилась в путь португальская экспедиция с целью завоевания Индии. Для этого была специально учреждена должность вице-короля Индии, первым на нее был назначен Франсишку Алмейда, возглавивший экспедицию. В плавание были снаряжены 22 корабля с полутора тысячами солдат. Одним из участников экспедиции был бедный португальский дворянин Фернан Магеллан, позже прославивший свое имя организацией первой кругосветной экспедиции.

В 1807 году в Великобритании начались регулярные пассажирские перевозки по железной дороге Суонси и Мамблза. Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.

В 1992 году из-за постоянных убытков был прекращен выпуск английского юмористического журнала «Панч», выходившего 150 лет.

В 1997 году охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро объявили об обнаружении у берегов Эквадора затонувшего в 1654 году испанского галеона La Capitana с грузом золота и серебра. Эксперты разошлись в оценке возможной стоимости сокровищ - от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов.

В 2002 году был обнаружен ген эпилепсии.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 марта чтит память преподобного Феофана – исповедника, византийского летописца, монаха и богослова. В народе говорили: «Феофан, проломи наст». В этот день птиц угощали семенами, чтобы быстрее призвать весну. Если в ласточкином гнезде в этот день отыскать небольшой камешек, не разрушив гнездо, то его можно использовать как оберег от любого зла.

Что сегодня нельзя делать

Запрещено ругаться, скандалить и употреблять плохие слова. Рекомендуется вечером не выходить из дома, а также выносить мусор, чтобы не выбросить счастье.

Приметы на 25 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на деревьях иней - июнь будет очень дождливым;

- погода по-настоящему весенняя - летом будет дождливым.

25 марта именины

Именины у Григория, Симеона, Феофана, Владимира, Ивана, Сергея, Дмитрия, Александра и Константина.