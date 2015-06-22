С дном Победы

Традиционное обострение безумия, охватившего наших соседей, в одной из его форм, названной «победобесие», наблюдается 22 июня – в годовщину начала войны Советского Союза с Германией и ее союзниками, известной как Великая Отечественная война.

Вместо того, чтобы вспоминать ту войну и скорбеть для недопущения ее повторения, в сегодняшней России память о войне используют для разжигания ненависти и призывов… как раз повторить бойню.

Дивным образом смыкается подлость властей с дебильностью широких народных масс. Мордатые жлобы помещают на своем авто похабный плакат с лозунгом «1941-1945. Можем повторить!», а высокопоставленный поп заявляет, что мирная жизнь расслабляет и развращает, и потому – неплохо было бы народу перенести тяготы и лишения военного времени.

Происходящее сегодня в России напоминает конкурс – кто громче пукнет. Граждане и организации изощряются в изобретении новых и новых инициатив. Телеканал РЕН-ТВ в 4 часа утра 22 июня проводит патриотическую акцию «Вставай, страна огромная!», воссоздавая тревожную атмосферу первых дней войны: ретрансляторы, сообщающие о начале войны; военная техника; солдаты, отправляющиеся на фронт. Ну, сегодня-то какой фронт – понятно: сплошной Украинский. И слова народной песни «22-го июня ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, что началася война» приобретают зловещий смысл, полный фрейдистского намека: Киев бомбили – здорово как, можем повторить.

Тамбур-мажором на этом параде безумия выступил депутат Государственной думы Алексей Журавлев, призвавший маркировать товары компаний, сотрудничавших с фашистскими режимами Германии и Италии. «Я уверен, что среди наших граждан найдется очень много людей, которые откажутся от подобной продукции. Если BMW производили самолеты, бомбящие наши города, наши граждане должны об этом знать, и нечего этого стесняться», – заявил Журавлев.

Тут возникают несколько соображений. Во-первых, господин Журавлев явно опоздал с такой инициативой лет на семьдесят с гаком. Во-вторых, непонятно, почему он не включил в список стран, подлежащих осуждению и бойкоту, Японию – важное государство фашистской оси. Может, сам Журавлев ездит на «мазде» или «тойоте»? Ну, и, главное, означает ли его предложение, что сам Владимир Владимирович Путин должен слезть с «мерседеса»: ведь преемники Готтлиба Даймлера и Карла Бенца наверняка плохо себя вели при Гитлере?..

Тезис о безграничности человеческой глупости многое объясняет, но не успокаивает и не обнадеживает. Сколько можно стучать в дно? Чего дальше ждать? Об одном только просим слезно в этот день: отстань, страна огромная.