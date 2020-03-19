На Волыни из-за переполненной маршрутки водителю грозит штраф

Водитель должен будет заплатить от 17 до 34 тыс. грн штрафа. Точную сумму определит суд.

На Волыни полиция составила административный протокол на водителя маршрутки, в салоне которого вопреки требованиям карантина одновременно находилось 19 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Национальной полиции в Волынской области, правонарушение зафиксировали вчера вечером в Нововолынске.

«Сотрудники группы реагирования патрульной полиции составили на 62-летнего водителя маршрутного такси, в салоне которого находилось 19 пассажиров, административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении правил карантина людей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что водителю грозит от 17 до 34 тыс. грн штрафа. Какую именно сумму он заплатит, решит суд.

Как сообщал УНИАН, в Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.

В условиях карантина в одном транспортном средстве разрешается перевозить не более 10 пассажиров.