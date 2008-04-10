Газпром может продать в Украине ровно 7,5 млрд. кубов газа, а не ”не менее...”

«Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали протокол о продаже на внутреннем рынке Украины 7,5 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН, сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Подписан протокол, который четко говорит, что ровно 7,5 млрд. кубометров», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что делегация НАК «Нафтогаз Украины» в Москве работает над контрактом, чтобы полностью узаконить поставки газа в Украину.

Отвечая на вопрос, существует ли вероятность подписания документа до 18 апреля - даты визита в Украину премьер-министра России Виктора ЗУБКОВА, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Как выйдет, я же не знаю, как там переговоры идут».

Как сообщал УНИАН, 12 марта «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Раньше газ промышленным потребителям Украины поставляло совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго» - ЗАО «УкрГаз-Энерго».