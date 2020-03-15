Отмена рейсов из-за коронавируса: посольство эвакуирует украинцев из Хорватии

В течение двух дней из Хорватии вернули в Украину три группы граждан.

Из Хорватии вернулись группы граждан Украины, чьи обратные рейсы были отменены в связи с коронавирусом.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

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"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, обратившихся в Посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать", - написал Кирилич.

Днем ранее, по его словам, была перевезена из Хорватии первая группа граждан Украины. Таким образом, в целом уже эвакуированы три группы украинцев.

Дипломат также призвал остальных граждан Украины, которые находятся в этой стране, обращаться за помощью на почтовый адрес consul_hr@mfa.gov.ua или по телефону +385 916051010 (для Viber и WhatsApp).

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины заверяет, что сделает все возможное, чтобы помочь вернуться всем украинцам после начала действия запрета на въезд в Украину с 17 марта.