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МИД обещает сделать все возможное для возвращения всех украинцев после закрытия границы

12:31, 15 марта 2020
Политика
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В МИД дали разъяснения для украинцев за рубежом, как действовать после закрытия границ с 17 марта / фото УНИАН

Министерство иностранных дел Украины заверяет, что сделает все возможное, чтобы помочь вернуться всем украинцам после начала действия запрета на въезд в Украину с 17 марта.

Об этом говорится в разъяснениях МИД о чрезвычайных мерах в связи пандемией коронавируса.

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Дипломаты призывают всех украинцев вернутся в Украину 17 марта. Это касается и иностранцев, если они имеют право на постоянное или временное проживание в Украине. Иностранцев без соответствующих документов пропускать не будут.

Внешнеполитическое ведомство поясняет, что по состоянию на сейчас Украина не устанавливала ограничений на выезд, однако, другая страна, в которую выезжает гражданин может иметь ограничения на въезд.

"Также въезд разрешен для людей, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, официальных представительств международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажа", - заявили в МИД.

Дипломаты разъясняют, что делать украинцам, которые находятся за границей в отпуске, краткосрочной командировке или с другой целью, которая предусматривает возвращение домой в ближайшие 2 недели.

"Попробуйте найти способ вернуться в Украину до 0:00 в ночь с 16 на 17 марта", - подчеркнули в ведомстве.

Также МИД советует зарегистрироваться в системе "Друг". С помощью этой системы украинцы сообщают МИД и всем заграничным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране.

"Списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности с использованием данных этой системы", - говорится в разъяснениях.

При этом, всем, кто не успеет по объективным причинам вернуться к 17 марта (невозможность приобрести билеты на рейсы, уважительные личные обстоятельства и тому подобное), МИД рекомендует обратиться в украинские консульства.

"МИД приложит все усилия, чтобы помочь вернуться домой тем, кто нуждается в срочном возвращении в Украину до завершения периода ограничений. Актуальная информация будет предоставляться на регулярной основе через все официальные каналы коммуникации, а также через зарубежные дипломатические учреждения", - сообщают в ведомстве.

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Также в МИД объяснили, что делать, если украинцы находятся за границей и не могут связаться с консульством из-за перегруженности горячей линии.

"Зайдите на страницу посольства или консульства Украины в вашей стране пребывания. На ней вы найдете адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях. Вы можете написать свое обращение на этот адрес или в сообщение этих страниц. Даже на выходных, вечером или ночью. Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИДа. Хоть и с очередью, но телефон горячей линии также продолжает работать: +38 (044) 238-16-57", - говорится в разъяснениях.

В МИД напомнили, что с 17 марта до 3 апреля 107 пунктов пропуска прекращают свою работу: "На пунктах пропуска все граждане будут проходить температурный скрининг и будут приниматься соответствующие меры - человека будут направлять на самоизоляцию домой на 14 дней, при необходимости - в медучреждение".

Как сообщал УНИАН, 14 марта Кабмин временно запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение.

Так, решением предусмотрено временно закрыть с полуночи 17 марта до 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с полуночи 16 марта до 3 апреля пересечения государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

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