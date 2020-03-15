МИД обещает сделать все возможное для возвращения всех украинцев после закрытия границы

Во внешнеполитическом ведомстве разъяснили украинцам, что делать, если не удастся вернуться на родину до 17 марта.

Министерство иностранных дел Украины заверяет, что сделает все возможное, чтобы помочь вернуться всем украинцам после начала действия запрета на въезд в Украину с 17 марта.

Об этом говорится в разъяснениях МИД о чрезвычайных мерах в связи пандемией коронавируса.

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Дипломаты призывают всех украинцев вернутся в Украину 17 марта. Это касается и иностранцев, если они имеют право на постоянное или временное проживание в Украине. Иностранцев без соответствующих документов пропускать не будут.

Внешнеполитическое ведомство поясняет, что по состоянию на сейчас Украина не устанавливала ограничений на выезд, однако, другая страна, в которую выезжает гражданин может иметь ограничения на въезд.

"Также въезд разрешен для людей, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, официальных представительств международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажа", - заявили в МИД.

Дипломаты разъясняют, что делать украинцам, которые находятся за границей в отпуске, краткосрочной командировке или с другой целью, которая предусматривает возвращение домой в ближайшие 2 недели.

"Попробуйте найти способ вернуться в Украину до 0:00 в ночь с 16 на 17 марта", - подчеркнули в ведомстве.

Также МИД советует зарегистрироваться в системе "Друг". С помощью этой системы украинцы сообщают МИД и всем заграничным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране.

"Списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности с использованием данных этой системы", - говорится в разъяснениях.

При этом, всем, кто не успеет по объективным причинам вернуться к 17 марта (невозможность приобрести билеты на рейсы, уважительные личные обстоятельства и тому подобное), МИД рекомендует обратиться в украинские консульства.

"МИД приложит все усилия, чтобы помочь вернуться домой тем, кто нуждается в срочном возвращении в Украину до завершения периода ограничений. Актуальная информация будет предоставляться на регулярной основе через все официальные каналы коммуникации, а также через зарубежные дипломатические учреждения", - сообщают в ведомстве.

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Также в МИД объяснили, что делать, если украинцы находятся за границей и не могут связаться с консульством из-за перегруженности горячей линии.

"Зайдите на страницу посольства или консульства Украины в вашей стране пребывания. На ней вы найдете адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях. Вы можете написать свое обращение на этот адрес или в сообщение этих страниц. Даже на выходных, вечером или ночью. Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИДа. Хоть и с очередью, но телефон горячей линии также продолжает работать: +38 (044) 238-16-57", - говорится в разъяснениях.

В МИД напомнили, что с 17 марта до 3 апреля 107 пунктов пропуска прекращают свою работу: "На пунктах пропуска все граждане будут проходить температурный скрининг и будут приниматься соответствующие меры - человека будут направлять на самоизоляцию домой на 14 дней, при необходимости - в медучреждение".

Как сообщал УНИАН, 14 марта Кабмин временно запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл международное регулярное пассажирское сообщение.

Так, решением предусмотрено временно закрыть с полуночи 17 марта до 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с полуночи 16 марта до 3 апреля пересечения государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).