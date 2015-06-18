Аваков: Прямо сейчас происходит задержание еще одного подозреваемого в убийстве Бузины

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал новые задержания подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Сегодняшним утром были соответствующие аресты, на которые мы имели соответствующие санкции. Эти двое задержанных (подозреваемых в убийстве Бузины - УНИАН) - это группа лиц. Будут еще аресты в рамках этого расследования. Как минимум еще один будет задержанный. Прямо сейчас идет обыск, оформление и непосредственное задержание», - сказал глава МВД.

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«Полагаю, что в самое ближайшее время мы готовы будем передать материалы расследования непосредственно в суд, а к тому времени будут ясны вопросы по мотивам, деталям этого преступления», - добавил Аваков.

Как сообщалось, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.

Сегодня, 18 червня, правоохранители задержали 2 киевлян по подозрению в убийстве Бузины.