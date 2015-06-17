Москва покинула десятку самых дорогих городов мира

Москва переместилась на 50-е место в связи с ослаблением рубля, а также из-за общего негативного влияния санкций на экономику России, пишут "Ведомости" со ссылкой на FT.

Сообщается, что в 2014 году российская столица занимала 9-е место, а два года назад - вторую строчку рейтинга.

Стоит отметить, что во время составления списка самых дорогих городов мира Mercer берет за эталон уровень жизни и цен в Нью-Йорке, сравнивая с нью-йоркским стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений в более чем 200 городах на пяти континентах.

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При этом самым дорогим городом мира, как и в прошлые два года, стала столица Анголы Луанда. Стоимость аренды квартиры с 2 спальнями там составляет $6 тыс. 800 в месяц, с 3 спальнями - $15 тыс. 800 в месяц. Пара новых джинс обойдется покупателю в $247,5, или в два раза дороже, чем аналогичная пара в Нью-Йорке.

Второе и третье место в рейтинге заняли Гонконг (Китай) и Цюрих (Швейцария). В пятерке - Сингапур и Женева (Швейцария). В десятке Шанхай (Китай), Пекин (Китай), Сеул (Южная Корея), Берн (Швейцария) и Нджамена (Чад).