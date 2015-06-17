Признаков горения на нефтебазе в Киевской области не наблюдается - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Проведены замеры температуры резервуаров с горючим с помощью тепловизора: самая высокая температура зафиксирована в резервуаре который фитилировал объемом 900 куб. м. - 60 С, температура остальных резервуаров не превышает 45 Сек.

Проводится наблюдение и контроль за пожарной обстановкой территории базы БРСМ.

Продолжаются работы по перекачке остатков дизельного топлива из трех резервуаров (1, 2, 3) нефтебазы БРСМ в резервуары нефтебазы КЛО. С пятого резервуара объемом 900 куб.м. дизельное топливо полностью откачана. По информации нефтебазы КЛО всего перекачано 3 тыс. 152 куб. м. горючего. Всего осталось откачать более 2 тыс. куб. м.

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На месте пожара для выполнения работ сосредоточено 38 ед. техники и 100 человек. личного состава от ГУ (У) ГСЧС в Киевской области и г. Киева, ГП МРЦ и сил от ГУ (У) ГСЧС в Житомирской и Ровенской областях.

Как сообщал УНИАН ранее, в Василькове Киевской области по состоянию на утро 15 июня продолжалось фітілювання с верхнего дыхательного клапана в нижней части резервуара с бензином объемом 900 куб. м.