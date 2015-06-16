В МВД объяснили, что почему руководство нефтебазы под Васильковом полтора часа не вызывало пожарных

Об этом сообщает пресс-служа МВД Украины.

"Руководство нефтебазы, опасаясь, что пожарные и милиционеры, которые приедут на вызов, выявят их незаконные операции, не сообщали о пожаре в течение первых полутора часов. Именно поэтому пожар смог стать очень масштабным, что в ходе его тушения погибли пять человек. Всего пострадало 12 человек. На территории нефтебазы из низкокачественного сырья изготавливался бензин и дизельное топливо якобы «повышенного качества» с использованием различного рода присадок и добавок, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей (бензола, метанола и пр)", - отметили в МВД.

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В результате государству нанесен ущерб в размере 1,2 миллиарда гривень. По данному факту Главным следственным управлением МВД проводится расследование в отношении должностных лиц группы компаний «БРСМ» по ч. 5 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В МВД напомнили, что ранее по факту пожара было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или в взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины, а также по факту гибели людей во время пожара – по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или другие тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.

Расследование всех этих уголовных дел взято мной на личный контроль министром внутренних дел Арсеном Аваковым.