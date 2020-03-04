На границе с РФ задержали экс-бойца ВСУ – руководителя российской агентурной сети (видео)

Злоумышленник планировал в России передать собранную информацию о военных объектах ВСУ, что дислоцируются на Волыни.

Служба безопасности Украины задержала на границе украинца, который является руководителем агентурной сети Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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«Контрразведчики СБУ задержали во время пересечения государственной границы руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ - украинского гражданина, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач», - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ во время выезда на временно оккупированные территории Луганщины.

«Он выполнял задание по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются на Волыни», - отмечают в СБУ.

Кроме того, мужчина, по заданию куратора, привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.

«Они имели возможность собирать актуальные сведения относительно обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристик, расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию относительно участников АТО/ООС на востоке Украины», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что согласно инструкциям российской спецслужбы, агентурная сеть была выстроена по четкой иерархии, а ее участники соблюдали повышенные меры конспирации.

Сейчас следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по местам проживания членов агентурной сети.

Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.