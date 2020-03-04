На границе с РФ задержали экс-бойца ВСУ – руководителя российской агентурной сети (видео)
Служба безопасности Украины задержала на границе украинца, который является руководителем агентурной сети Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Читайте такжеВ Одессе разоблачили схему переправки нелегалов, к которой причастны иностранцы из консульства
«Контрразведчики СБУ задержали во время пересечения государственной границы руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ - украинского гражданина, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач», - говорится в сообщении.
Отмечается, что контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ во время выезда на временно оккупированные территории Луганщины.
«Он выполнял задание по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются на Волыни», - отмечают в СБУ.
Кроме того, мужчина, по заданию куратора, привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.
«Они имели возможность собирать актуальные сведения относительно обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристик, расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию относительно участников АТО/ООС на востоке Украины», - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что согласно инструкциям российской спецслужбы, агентурная сеть была выстроена по четкой иерархии, а ее участники соблюдали повышенные меры конспирации.
Сейчас следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по местам проживания членов агентурной сети.
Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.