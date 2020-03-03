Супрун о первом случае коронавируса в Украине: сохраняйте спокойствие, распространяйте здравый смысл

Бывший чиновник призвала читать и распространять информацию лишь с проверенных источников.

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине.

Читайте такжеСупрун о коронавирусе: паника и хаос - наши враги

В своем Facebook экс-чиновник призвала граждан сохранять спокойствие, помогать друг другу и «распространять здравый смысл».

В частности, Супрун призвала читать и распространять информацию лишь с проверенных источников: Минздрава, Центра общественного здравоохранения Украины, Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний в США.

Кроме того, она посоветовала придерживаться базовых правил гигиены (чаще мыть руки) и обращаться к врачу в случае появления симптомов острой респираторной инфекции.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Инфицированным оказался житель Черновицкой области, который прилетел из Италии.

Подразделения ГПСУ и специалисты министерства устанавливают лиц, которые могли контактировать с украинцем, у которого обнаружили китайский коронавирус.