В Новых Санжарах на День рождения одной из эвакуированных Скалецкая пришла в "скафандре" (фото)

Министр здравоохранения выложила на своей странице в Faceboоk фотографии из празднования.

В медцентре в Новых Санжарах Полтавской области, где на обсервации находятся эвакуированные из Китая люди, сегодня отпраздновали день рождения 24-летней украинки.

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Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в Facebook.

«А у нас опять праздник: Ольга празднует 24-й день рождения! Торт, воздушные шарики и – самое главное - прекрасное настроение присутствуют. Крепкого здоровья, настоящих друзей, любви и ярких событий вам, Ольга! Будьте счастливы!» - написала Скалецкая.

Она также выложила на своей странице фотографии из празднования, и на них можно увидеть, что все эвакуированные - в медицинских масках, а Скалецкая - в настоящем медицинском «скафандре».

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» на Полтавщине.

Их обсервация должна завершиться 5 марта.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, все, кто находятся на обсервации, здоровы и ожидают ее завершения.