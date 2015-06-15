Скончался мэр Вышгорода Решетняк
19:58, 15 июня 2015Общество
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Виктор Решетняк дважды подряд был мэром города - в 2006 и 2010 годах.
Умер мэр Вышгорода Решетняк / auc.org.ua
Ушел из жизни городской голова Вышгорода, что в Киевской области, Виктор Александрович Решетняк.
Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.
Отмечается, что Решетняк дважды подряд возглавлял общину города Вышгорода - в 2006 и 2010 годах. До этого он занимал должность главного врача Вышгородского района (с 2001 года) и возглавлял фонды «Гиппократ» и «Благосостояние», а в 2002 году стал депутатом Киевского областного совета.
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По неофициальным данным, 66-летний мэр скончался от инфаркта, пишет LB.ua.
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