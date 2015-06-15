Скончался мэр Вышгорода Решетняк

Ушел из жизни городской голова Вышгорода, что в Киевской области, Виктор Александрович Решетняк.

Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

Отмечается, что Решетняк дважды подряд возглавлял общину города Вышгорода - в 2006 и 2010 годах. До этого он занимал должность главного врача Вышгородского района (с 2001 года) и возглавлял фонды «Гиппократ» и «Благосостояние», а в 2002 году стал депутатом Киевского областного совета.

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