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Гаврилюк объяснил, как его "занесло" в таксисты

13:36, 28 февраля 2020
Общество
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Михаил Гаврилюк во время Майдана / УНИАН

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Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Если серьезно, то да, я решил некоторое время потаксовать. Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и ни от какой работы не отрекаюсь. Поэтому пока так», - написал Гаврилюк.

Также Гаврилюк написал, что не собирается давать интервью журналистам, ведь «не понимает ажиотажа к нему из-за новой работы.

Как сообщал УНИАН, бывший депутат Рады Михаил Гаврилюк подтвердил слухи, что работает водителем столичного такси.

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