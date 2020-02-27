Экс-нардеп устроился таксистом в Киеве (фото)

Утром в Facebook жительница столицы выложила данные таксиста, внешне очень похожего на Гаврилюка.

Бывший депутат Рады Михаил Гаврилюк подтвердил слухи, что работает водителем столичного такси.

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Утром киевлянка Алла Железняк в Facebook сообщила, что водитель такси, который ее подвозил, очень похожий на экс-нардепа Гаврилюка.

«Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, как выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще более похож».

В комментарии КП в Украине Гаврилюк это подтвердил.

«Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни, и этому очень рад», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, во время выездного заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове произошел скандал с народным депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской.