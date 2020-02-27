Экс-нардеп устроился таксистом в Киеве (фото)
Бывший депутат Рады Михаил Гаврилюк подтвердил слухи, что работает водителем столичного такси.
Читайте такжеНа Львовщине депутат сложил полномочия из-за комментарии в Facebook (видео)
Утром киевлянка Алла Железняк в Facebook сообщила, что водитель такси, который ее подвозил, очень похожий на экс-нардепа Гаврилюка.
«Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, как выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще более похож».
В комментарии КП в Украине Гаврилюк это подтвердил.
«Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни, и этому очень рад», – сказал он.
Как сообщал УНИАН, во время выездного заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове произошел скандал с народным депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской.