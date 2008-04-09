Биометрический паспорт можно переделать в бомбу?

Террористы способны превратить электронные биометрические загранпаспорта, вводимые в странах-членах Евросоюза, во взрывные устройства, сообщают в среду бельгийские СМИ.

По их информации, к такому выводу пришли ученые из голландского университета Radboud de Nijmegen, которым удалось "вскрыть" микросхему, встроенную в электронные паспорта граждан Бельгии.

Бельгийские власти утверждают, что выдаваемые ими для выезда за пределы территории Евросоюза удостоверения личности нового поколения имеют очень высокую степень защиты от подделок.

Однако, согласно мнению голландских ученых, риск того, что их могут подделать террористы с целью организации терактов, вполне реален.

"Террористы могут создать "паспорт-бомбу" - взрывное устройство, которое будет срабатывать, например, при прохождении паспортного контроля", - цитируют СМИ заключение университетских специалистов из Нидерландов.