В центре Донецка митингующие перекрыли улицу

12:23, 15 июня 2015
Общество
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В Донецке, который находится под контролем незаконной организации "ДНР", у здания бывшей облгосадминистрации 15 июня проходит митинг жителей поселка Октябрьский.

Донецк / twitter.com/JuMistress

Об этом сообщают Новости Донбасса.

Очевидцы сообщают, что жители поселка, который находится под регулярными обстрелами, перекрыли улицу Артема. 

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Как сообщал УНИАН, в Севастополе в воскресенье, 7 июня, местные жители провели митинг против застройки городских пляжей.

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