В центре Донецка митингующие перекрыли улицу

В Донецке, который находится под контролем незаконной организации "ДНР", у здания бывшей облгосадминистрации 15 июня проходит митинг жителей поселка Октябрьский.

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