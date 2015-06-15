В центре Донецка митингующие перекрыли улицу
12:23, 15 июня 2015Общество
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В Донецке, который находится под контролем незаконной организации "ДНР", у здания бывшей облгосадминистрации 15 июня проходит митинг жителей поселка Октябрьский.
В Донецке жители вышли на протест / twitter.com/JuMistress
Об этом сообщают Новости Донбасса.
Очевидцы сообщают, что жители поселка, который находится под регулярными обстрелами, перекрыли улицу Артема.
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Как сообщал УНИАН, в Севастополе в воскресенье, 7 июня, местные жители провели митинг против застройки городских пляжей.
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