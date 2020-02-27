Аттестационная коллегия МОН из-за плагиата и низкого качества исследований отменила три ученые степени доктора и кандидата наук

Аттестационной коллегией МОН принято решение присвоить 306 научных степеней доктора наук, 1079 - кандидата наук, 17 - доктора философии.

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки из-за плагиата и низкого качества исследований отменила три ученые степени доктора и кандидата наук.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

«Аттестационная коллегия Министерства образования и науки из-за академического плагиата, низкого уровня диссертационных исследований и несоответствия паспорта научной специальности отменила решение специализированных ученых советов о присуждении научных степеней доктора и кандидата наук трем соискателям на заседании 26 февраля», - говорится в сообщении.

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Кроме того, Аттестационная коллегия МОН отказала двум специализированным ученым советам в продолжении их работы в связи с несоответствием Положению о специализированном ученом совете, нарушениями академической добропорядочности и низким качеством диссертационных исследований, которые до этого защищались в таких спецсоветах. Речь идет о диссертационном совете в Харьковском национальном медицинском университете Минздрава Украины и Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Министерства культуры Украины.

В то же время Аттестационной коллегией МОН принято решение присвоить 306 научных степеней доктора наук, 1079 - кандидата наук, 17 - доктора философии. Также присвоено 194 ученых звания профессора, 568 - доцента, 38 - старшего исследователя.